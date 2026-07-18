/“ದೇವೇಗೌಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ” : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಾಪ

ತುಮಕೂರು: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡ–ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರದು ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಇಷ್ಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪತಿ–ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಿದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಜೀವನವೇ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ದೇವೇಗೌಡರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. “ದೇವೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವೇ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪತ್ನಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. “ಅವರು ಅನೇಕ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಎಂದಿಗೂ ಅಂಜದೆ, ಅಳುಕದೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸದ್ಗುಣಿ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ಈ ನೋವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, “ಈ ನೋವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, “ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.