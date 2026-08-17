Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ನಿನ್ನಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು.. ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ DGP ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ನಿನ್ನಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು.. ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ DGP ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 17, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:13 AM IST
ನಿನ್ನಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು.. ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ DGP ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 17-08-2026: ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್
2
3
4
5