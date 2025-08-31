ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಹಜರು ಮುಕ್ತಾಯ : ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದ SIT

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡ್ತಿರೋ ಹೆಸ್ರು. ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ತಾನೂ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾ ಯಾವಾಗ ಈತ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟನೋ ಆಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈತನಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆತ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಯಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಯಂತ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬುರುಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪವಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎಸ್ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ತಿಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಇದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಜರ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಾತ ಭಟ್, ಜಯಂತ್, ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಬುರುಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರಂತೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಎಸ್ ಐಟಿ ಮಹಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಮೇ.3 ರಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣ , ಸುಜಾತ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ರೂಂ ನಂಬರ್ 3045 ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ತಪ್ಪೊಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಎಸ್ ಐಟಿ ತಂಡ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು,ಸಿಸಿಟಿವಿ ಡಿವಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಜರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತರರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.