ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಹಜರು ಮುಕ್ತಾಯ : ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದ SIT

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಹಜರು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಪಯಣಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 31, 2025, 04:09 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಹಜರು ಮುಗಿದಿದೆ
    • ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನ್ನವರ್ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಜರು..
    • ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿತ್ತಂತೆ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್..

ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಹಜರು ಮುಕ್ತಾಯ : ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದ SIT

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡ್ತಿರೋ ಹೆಸ್ರು. ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ತಾನೂ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾ ಯಾವಾಗ ಈತ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟನೋ ಆಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈತನಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆತ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಯಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಯಂತ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬುರುಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ‌ ಆರೋಪವಿದೆ‌. ಸದ್ಯ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎಸ್ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ತಿಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸತ್ಯ ಯಾತ್ರೆ: ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ

ಹೌದು.. ಇದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಜರ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಾತ ಭಟ್, ಜಯಂತ್, ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಬುರುಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರಂತೆ. 

ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಎಸ್ ಐಟಿ ಮಹಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಮೇ.3 ರಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣ , ಸುಜಾತ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ  ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ರೂಂ ನಂಬರ್ 3045 ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ತಪ್ಪೊಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಾಗಿ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿ: ಅಪಪ್ರಚಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಯಕರ ಸತ್ಯಯಾತ್ರೆ

ಇನ್ನೂ ಎಸ್ ಐಟಿ ತಂಡ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು,ಸಿಸಿಟಿವಿ ಡಿವಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಜರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತರರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Dharmasthala caseSIT InvestigationChinnayyaJayanth TBengaluru

