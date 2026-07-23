/ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ! ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂತ ನಿರ್ಧಾರವೇ..?

Bengaluru Suicide Case: ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಯಾರದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ದಂಪತಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲು ನೀರು ತರುವಂತಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ನೋವು ದಂಪತಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ..
ಈ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಈಶ್ವರ್ ಆಚಾರಿ, ಗೌರಿ ಎಂಬವರು. ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಈ ಈಶ್ವರ್ ದಂಪತಿಯದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರವಾಗಿತ್ತು.ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ವಿಧಿ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಆಟವಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 66 ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೊಂಟದ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಪತ್ನಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ 73 ವರ್ಷದ ಈಶ್ವರ್ ಆಚಾರಿ ಅವರಿಗೂ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚು, ಔಷಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತಮಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲಾ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಮನೋವೇದನೆ ಇವರನ್ನು ಕಾಡ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದ ದಂಪತಿ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಾರವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಮಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ದೃಶ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯೇ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೋಕೋ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ.ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತವರೇ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.