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ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ! ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂತ ನಿರ್ಧಾರವೇ..?

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ನೋವು ದಂಪತಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:20 PM IST
ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ! ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂತ ನಿರ್ಧಾರವೇ..?

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Prajwal B

Prajwal B

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