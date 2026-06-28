/ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ N.S ಶಂಕರ್ ನಿಧನ

Author N.S. Shankar passes away: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ N.S ಶಂಕರ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ N.S ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು 'ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಸಿನಿಮಾವೂ ದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮರೆಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮೂಲತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ಹರಿತವಾದ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬರಹವೇ ಜೀವಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಕಲೆ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜ್ಯೂರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಆಂಥಾಲಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಮರೆಯಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.