Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ N.S ಶಂಕರ್ ನಿಧನ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ N.S ಶಂಕರ್ ನಿಧನ

ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಸಿನಿಮಾವೂ ದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್‌ ಎರರ್ಸ್‌ ಆಧಾರಿತ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮರೆಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 28, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:25 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ N.S ಶಂಕರ್ ನಿಧನ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಡಿಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ
Tumakuru3 hrs ago
2
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ3 hrs ago
3
White HairJun 27
4
Foods that weaken bonesJun 27
5
DA hikeJun 27