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ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು.. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್!

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಆಗಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:00 PM IST
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು.. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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