/ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು; BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ

Karnataka BJP President BY Vijayendra: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ತಿನ್ನುವ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು?. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡಿ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ. ರೈತರೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರೈತ ಪರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸಿಎಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈತರು 4-6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರಾದಾ?. ಬಲವಂತದಿಂದ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆ ಭೂಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಈಗ ದುರಾಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾರೀ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಮತ್ಯೇನು ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಲ್ಎಫ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಇದೇನೆ. ಆ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಲು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ?,
ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸದನದ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ಸದಸ್ಯರು, ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಟಿ ರವಿ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುನಿರತ್ನ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.