/BMTC Bus Accidents: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ BಯಮTC! ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ, ಸಾವಿನ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

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BMTC Bus Accidents: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ B'ಯಮ'TC! ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ, ಸಾವಿನ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

Govt Bus Accidents: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ... ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:32 AM IST
BMTC Bus Accidents: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ B'ಯಮ'TC! ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ, ಸಾವಿನ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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