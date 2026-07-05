/BMTC Bus Accidents: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ BಯಮTC! ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ, ಸಾವಿನ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

BMTC Accident: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru) ಮಂದಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿ ಬಸ್ಸುಗಳು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಮರಾಜನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳು (BMTC Bus), ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾದಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸೋ ಅಥವಾ ಯಮನ ಏಜೆಂಟೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳು (Accident) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೂ ಈ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ... ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
2008-09 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತವೆಷ್ಟು?
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿಗಮವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, 2008-09 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 4294 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1149 ಮಂದಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆಯೋ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೋ, ತರಬೇತಿ ಕೊರತೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೋ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಲೆಕ್ಕ!
|ವರ್ಷ
|ಅಪಘಾತ
|
ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ
|2008-09
|619
|95
|2009-10
|565
|96
|2010-11
|556
|91
|2011-12
|517
|79
|2012-13
|414
|90
|2013-14
|394
|88
|2014-15
|388
|78
|2015-16
|333
|69
|2016-17
|299
|45
|2017-18
|293
|44
|2018-19
|286
|61
|2019-20
|224
|51
|2020-21
|98
|22
|2021-22
|133
|38
|2022-23
|207
|55
|2023-24
|209
|53
|2024-25
|170
|45
|2025-26
|159
|42
|2026-27
|18
|14
|ಒಟ್ಟು
|4294
|1149
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿಗಳ ಬಸ್ ಗಳು..!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 26,054 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ, BMTC ಬಸ್ ಗಳು 7,067, KSRTC ಬಸ್ ಗಳು 8,756, NWKRTC ಬಸ್ ಗಳು 5,289, KKRTCಯಿಂದ 4,929 ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು 3000 ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 6,596 ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 4,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ...!
BMTC
|ವರ್ಷ
|ಅಪಘಾತ
|ಸಾವು
|2024-2026
|343
|94
BMTC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್
|ವರ್ಷ
|ಅಪಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಸಾವು
|2024-2026
|139
|34