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ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. 887 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಮನವಿ!

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ 887 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು 

Written ByBhimappa
Published: Jul 02, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:53 PM IST
ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. 887 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಮನವಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. 887 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಮನವಿ!
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