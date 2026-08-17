ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ HSR ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 11 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಘೋರ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಹೈಡ್ರಾಮಾವೊಂದು ಇದೀಗ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೋಡಿದ ಆರೋಪಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 11 ರಂದು HSR ಲೇಔಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರಸ್ತೆಬದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮನ್ಸೂರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಯುವತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಇಡೀ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಹಿಂಬದಿಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ವತಃ ಗಾಯಾಳು ಯುವತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಾನು 'ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಹನದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಘಟನೆಯ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (Registration Number) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ HSR ಲೇಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ 'ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ'ನೇ ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಯುವತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೀಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.