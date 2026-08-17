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ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 'ನಾನ್ಯಾರೋ' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಘಟನೆಯ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (Registration Number) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 17, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:55 PM IST
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 'ನಾನ್ಯಾರೋ' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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