ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್..!

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸ್ತಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಟಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ರು ಈಗಾಗ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ತಗಲಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಇವನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ.ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಯುವ ಸಮೂಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅಲ್ದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಈ ಮೂಲಕ 23 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ರು,ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಎಜಿಕೆ ನೈಗೂ ಓಕಾಫಾರ್ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು,11.50 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 1040 ಎಕ್ಸೆಟಿಸ್ ಫಿಲ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.2017ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವೀಸಾದಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಬಾಗಲೂರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ.ಹೀಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆಡ್ಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗಳು,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಕ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕೆ.ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು.ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಬಾಗಲೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು,ಇವನ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಟಿ ಫೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು.ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರಹೊಲಯದಲ್ಲಿರೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿತ್ತು.ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು,ಆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಳೇ ಫೆಡ್ಲರ್ಸ್,ಕನ್ಸುಮರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆಯಾ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ನನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಫೆಡ್ಲರ್ ನೈಗೂ ಓಕಾಫಾರ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಫೆಡ್ಲರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ.ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ.ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ರು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೂರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.