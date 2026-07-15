/ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ನೋಡೋಣ!" ಎಂದು ಖುದ್ದು ನಾವಿಕರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ನೈಜೀರಿಯಾ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರುಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹34 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 17 ಕೆಜಿ 580 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಡಿಎಂಎ (MDMA) ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇದೇ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರು ₹34 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 17.400 ಗ್ರಾಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಹಚರನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ."ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಗಾವಲು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಉದ್ಧಟತನದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ.
ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಎಂಡಿಎಂಎ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜಾಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿವೆ.
ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
ಸೊಲೊಮನ್ ಟಚುಕ್ಯೂ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡೆಮುರುಳಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ.
ರಾಕಾಂಗ್ಮಿ ತನಿರೋಸ್: ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಪೆಡ್ಲರ್ (ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ).
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ & ಜಾನ್ಸನ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.