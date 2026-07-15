Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಪಾಟ: ID ಕಾರ್ಡ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್!

ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಪಾಟ: ID ಕಾರ್ಡ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್!

ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಒಬ್ಬರು ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಂಪಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಪಬ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:20 PM IST
ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಪಾಟ: ID ಕಾರ್ಡ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
Karnataka52 min ago
2
Aamir Khan third marriage controversy1 hr ago
3
driving licence1 hr ago
4
Kalaburagi Central Jail1 hr ago
5
Nand Kishore Goenka University1 hr ago