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ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ Emotional ಜರ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್!‌

Missing bengaluru post : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಡಚ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ತಾಯ್ತನವು ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ನಗರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 16, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:41 PM IST
ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ Emotional ಜರ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್!‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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