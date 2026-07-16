/ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ Emotional ಜರ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್!‌

Missing bengaluru post : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಚ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಇವಾನಾ ಪೆರ್ಕೊವಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ತನ್ನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪೆರ್ಕೊವಿಕ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರವು ತನ್ನ
ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಪೆರ್ಕೊವಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಂತಿಯುತ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅನುಭವವು ತಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪರ್ಕೊವಿಕ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜರಾಯು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆಯೂ ಸೇರಿತ್ತು, ಇದು ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕಂಡು ಕನಸು ತಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯ ಪರ್ಕೊವಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಹಿಳೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಕೊವಿಕ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಂದಿಕಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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