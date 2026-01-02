ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟ.. ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ?

ನೆಲಮಂಗಲ : ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದೆ ಕರೆಯುವ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು(ಕೇಬಲ್) ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮೈಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಲಿಗೆ ಕಾದು ನಿಂತಿವೆ. ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಈ ವೈಯರ್ ತಗುಲಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತುಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಬಿಡ್ಡಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದ್ದವರ ಜಾಣಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ರಹ.