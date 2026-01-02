English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟ.. ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ?

ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದೆ ಕರೆಯುವ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 2, 2026, 01:02 PM IST
  • ಮೂರು ಮೈಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಲಿಗೆ ಕಾದು ನಿಂತಿವೆ
  • ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ

ನೆಲಮಂಗಲ : ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದೆ ಕರೆಯುವ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು(ಕೇಬಲ್) ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮೈಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಲಿಗೆ ಕಾದು ನಿಂತಿವೆ. ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ  ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಈ ವೈಯರ್ ತಗುಲಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತುಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಬಿಡ್ಡಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದ್ದವರ ಜಾಣಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ರಹ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

