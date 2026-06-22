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  • /ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್.. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..!

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್.. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..!

ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸದ ಜನರು ಟೋಲ್ ರಹಿತ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು 

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:51 PM IST
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್.. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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