Elevated toll road in Bengaluru: ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಬ್ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೇ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದೆ ಮಾತು. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೇಗಪ್ಪಾ ಹೋಗುವುದು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜನರಿಂದ ನೂರಾರು ಶಾಪಗಳು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರು ಸಿದ್ದವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ (Elevated Toll Road) ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂಕ ಫಿಕ್ಸಾ?.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 150 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 75 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್ಗಳ ಉದ್ದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸದ ಜನರು ಟೋಲ್ ರಹಿತ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿಯವರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರೋಡ್ನ ನಿರ್ಹವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಬಿಜಿ ಸ್ಪಷ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಏರಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಸಹಿಸಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ 300 km ಹೊಸ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 58 km ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 68 km ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವೇಗ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.