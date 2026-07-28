ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 'ಮೊಬೈಲ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಳಲುವ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ 'ಮೊಬೈಲ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ' (ಸಂಚಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ದನ-ಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ತೆರಳಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥ ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಈ ತಂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 1533 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಅಥವಾ 9480685706 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಕೆಯ 'ಸಹಾಯ' (SAHAAYA) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ದೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.