/Fake Baba: ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ಮಗ ಸಾಯ್ತನೆ, ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ!

Bengaluru: ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆಸಾಮಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಾಬಾನನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೋಮ, ಹವನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ.!
ಮಾರುದ್ದ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಜನ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಆಟ ತೋರಿಸೋಕೆ. ಹೌದು, ಈ ನಕಲಿ ಬಾಬಾನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಹಣ ದೋಚೋದೆ ಈತನ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಆಗ ಈತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಬಾಬಾನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು.
ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ , ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ.!
ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆ ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ಆರ್ ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ 500 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ಶಂಕರ್, ಭರತ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಕರೆಸಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯಿಸಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಶಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಿಸಿಬಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂತಹ ಬಾಬಾಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.