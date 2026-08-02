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  • /Fake Baba: ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ಮಗ ಸಾಯ್ತನೆ, ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ!

Fake Baba: ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ಮಗ ಸಾಯ್ತನೆ, ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ!

Bengaluru Crime: ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ  ಆಸಾಮಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಾಬಾನನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೋಮ, ಹವನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:36 AM IST
Fake Baba: ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ಮಗ ಸಾಯ್ತನೆ, ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ!

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Prajwal B

Prajwal B

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