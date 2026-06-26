Crypto Exchange Scam: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17.64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದ ಬಿಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 13.90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ 6 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಒಂದು ಕಾರು ಹಾಗೂ 13 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದ ಮುಜಾಮಿಲ್ (23) ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ (20) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕರೀಂ (31), ವಾಸೀಂ (40), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (29), ರೆಹಾನ್ (27), ಆಯನ್ (21), ಅಖಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (26), ತೌಸಿಫ್ (32), ಲಿಯಾಕತ್ ಶರೀಫ್ (33), ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ (27) ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ (40) ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತರ ಪೈಕಿ ವಾಸೀಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಲಿಯಾಕತ್ ಶರೀಫ್, ರೆಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹಲವು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಕಿಚನ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಂಡಿಯಾ F2F’ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 8ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮುಜಾಮಿಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದ.
ಜೂನ್ 9ರಂದು 17.64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಜಯನಗರದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಜಯನಗರ, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಠಾಣೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 12 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ದರೋಡೆ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಹಿತಿ, ಹಣದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವೇಳೆ ಅಪರಿಚಿತರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.