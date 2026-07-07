/ಕುಡಿತ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ-ನಾದಿನಿಯ ಕೊ*ಲೆ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಕಿರಾತಕ ಗಂಡ!

Chikkaballapur Double Murder: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊನೆಗೆ ಭೀಕರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡಿತದ ಚಟದಿಂದ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪತ್ನಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿಯನ್ನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದು, ಬಳಿಕ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಜೆಜೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮೃತರನ್ನ ಶಮಾ (25) ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರೇಷ್ಮಾ (18) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ಬಳಿಕ ಕೋಲಾರದ ಗಲ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಾನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಾ ಮತ್ತು ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ದರು. ಕೋಲಾರದ ಗಲ್ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ಗೆ ಕುಡಿತದ ಚಟವಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಪತ್ನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಶಮಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಪ್ರತೀಸಲ ಹಿರಿಯರು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಿಸದೇ ಮತ್ತೆ ಕಿರುಕುಳ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಶಮಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಜುಲೈ 5ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಮಾ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ ಶಮಾ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರೇಷ್ಮಾಳ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊ*ಲೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಗಲ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಜೆಜೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಓಡಿ ಬಂದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಮೃತ ಶಮಾ ಅವರ ಮೂವರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಹ*ತ್ಯೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರೇಷ್ಮಾ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೊ*ಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕ್ರೋಶದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯವೇ ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನೇ? ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಧವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದನೇ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಏಜಸ್ ಖಾನ್ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೊ*ಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧ, ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಮದ್ಯದ ಚಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.