/ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ

ನಾಳೆ (ಸೆ. 4 ಶನಿವಾರ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ... ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಶೋಧನಂದನ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರನ ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಾಕಾಧೀಶ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ದರ್ಶನದ ಸಮಯ, ದೇಗುಲದ ವಿಶೇಷತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಮೆಟ್ರೋ - ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ.. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳು:
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಕಾತುರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಗರದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ 4 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸುಲಭ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
* ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ, ರಾಜಾಜಿನಗರ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂವುಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ಜರುಗುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ಸಮಯ:
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ರಿಂದ 5:15, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4:15 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:20.
ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ರಿಂದ 5:15 ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ರವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಧುನಿಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಸೇಡ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಗೋಪುರಗಳ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ.
108 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು: ಭಕ್ತರು ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲೂ "ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ" ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ರೂಪದ ದರ್ಶನದಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾನ:
ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:30 ರಿಂದ 2:00 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ:
ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪವಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೇವಾಲಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯ ದೂರವಷ್ಟೇ ಇದೆ.
ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಸವನಗುಡಿ:
ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು. ಇದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಗುಹಾ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೃತಕ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಹೆಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿಯಿದೆ. ಇದು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:30 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರತಿ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 - 8:10, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 - 12:10, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7:00 - 7:10 ಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ.
ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ - ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಬಸವನಗುಡಿಯ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ:
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಜಯನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಮೀಪದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಹತ್ತಿರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ:
ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು ನಿಲ್ದಾಣ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ 210, 210A, 210E, 210G ಬಸ್ಗಳು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ, ಇಂದಿರಾನಗರ:
ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ - ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನ ದೀನಬಂಧು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿರಾನಗರದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ CMH ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುವ ರೂಪ. ಈ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಸಮಯ:
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿರಾನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಗಿಜಿಗುಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣವು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ನಗರದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಮೀಪದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ:
ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಮೆಟ್ರೋ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಂದಿರಾನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇದು ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 7-8 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಹತ್ತಿರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ:
ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಸಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, KR Market ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದಲೂ ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ನೇರ ಬಸ್ಗಳಿವೆ.
ಶ್ರೀ ಎಡನೀರು ಮಠ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ, ಕೋರಮಂಗಲ:
ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಶ್ರೀ ಎಡನೀರು ಶಾಖಾ ಮಠವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋರಮಂಗಲದ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ KHB ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಠವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಗಣಪತಿ ಹವನ, ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಹುಲಿವೇಷ, ಚೆಂಡೆ ವಾದನ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೋರಮಂಗಲದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮಹಾ ಆರತಿ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಹತ್ತಿರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ:
ಕೋರಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಕೋರಮಂಗಲ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೋರಮಂಗಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಡೆದೇ ತಲುಪಬಹುದು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿನಗರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ:
ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಜಯನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ. ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ/ಕ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5-6 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕೂ ತಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಲುಪುವುದು ಒಳಿತು.