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Bidadi Township Controversy: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಕಿಚ್ಚು! ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗಾಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕಾದುಕುಳಿತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

DK Shivakumar vs HD Kumaraswamy: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಡದಿಯ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 473 ದಿನಗಳಿಂದ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:59 PM IST
Bidadi Township Controversy: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಕಿಚ್ಚು! ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗಾಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕಾದುಕುಳಿತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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