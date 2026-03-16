ಟೊಮೊಟೊ ಸುರಿದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ: ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ರೈತರು ಕೇಳಿದ ದರ

ಮೈಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರವು ಅಧಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೊಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೂ ಸುಖಾಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಮೈಸೂರು, ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ದರ ಅನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೈತರು ಟೊಮೊಟೊ ಸುರಿದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಮೈಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ 6-7 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ವಿಧಿಸಲಿ ಆದರೆ 6-7 ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ರೈತರಿಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೆಂದು 2 ರೂ. ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ರೈತರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಂದಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂತಹದದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.