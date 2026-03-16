  • ಟೊಮೊಟೊ ಸುರಿದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ: ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ರೈತರು ಕೇಳಿದ ದರ

ಮೈಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರವು ಅಧಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೊಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೂ ಸುಖಾಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:00 PM IST
  • ರೈತರ ಕೈ ಕೆಸರು- ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
  • ಮೈಸೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇಲ್

EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
camera icon6
EPFO
EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
IPL 2026ಗೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon6
IPL 2026ಗೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon8
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
camera icon6
heart attack
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮೈಸೂರು, ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ದರ ಅನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಸಿ  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೈತರು ಟೊಮೊಟೊ ಸುರಿದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಮೈಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ 6-7 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ವಿಧಿಸಲಿ ಆದರೆ 6-7 ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ರೈತರಿಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೆಂದು 2 ರೂ. ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ರೈತರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ   ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಂದಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂತಹದದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. 
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

