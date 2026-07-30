Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಚಾಕು ಇರಿದ ತಂದೆ.. 40 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು?

ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಚಾಕು ಇರಿದ ತಂದೆ.. 40 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳು, ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹವುಂಟಾಗಿ ವೈಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ 

Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:59 PM IST
ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಚಾಕು ಇರಿದ ತಂದೆ.. 40 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಲಾವ್‌ ತಿಂದವರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು.. 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ಆಗಿದ್ದೇನು?
21 children31 min ago
2
Kannada News Live52 min ago
3
Dolly Dhananjay1 hr ago
4
cwma1 hr ago
5
Cauvery water dispute1 hr ago