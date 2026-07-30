/ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಚಾಕು ಇರಿದ ತಂದೆ.. 40 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು?

Father Nagendra, daughter Lakshmi Durga incident: ಆತ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಂಡು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದವನು, ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಏನೀ ಘಟನೆ, ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಂದೆ 40 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ. ಮಾತನಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ತಂದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದುರ್ಗಾ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. HOD ಚೇಂಬರ್ ಬಳಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಕರೆಸಿ ಅಂದಿದ್ದ. ಮಗಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಚಾಕು ಒಂದನ್ನ ಹೊರ ತೆಗೆದವನು ಮಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರಿದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದುರ್ಗಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗಂಡು ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹುಡುಗಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೀವು 40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳು, ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹವುಂಟಾಗಿ ವೈಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ ತಂದೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆ ಆಕೆಗೇ ಚಾಕು ಇರಿದು ಜೈಲು ಸೇರಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.