English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ನೇಪಾಳಿ ಯುವತಿಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!

ನೇಪಾಳಿ ಯುವತಿಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:50 PM IST
  • ದೇವಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.
  • ಈ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ನೇಪಾಳಿ ಯುವತಿ.
  • ಎದುರಾಳಿ ಯುವಕ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ರೋಷನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.

Trending Photos

ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon5
Surya Nakshatra Gochar 2026
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon8
Saturn Transit Effects
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
CJ Roy Movies produced by CJ Roy
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?
camera icon6
Nayanthara
ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?
ನೇಪಾಳಿ ಯುವತಿಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ಸೇರಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ!
ಈ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ನೇಪಾಳಿ ಯುವತಿ. ಗಾಯಗೊಂಡ ರೋಷನ್ ಎಂಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ‘ಮಾಮು’ ಎಂಬಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಯುವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮನಸ್ತಾಪವಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ದೇವಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ರೋಷನ್ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮು ಜೊತೆಗೆ ಆತನ 10 ರಿಂದ 15 ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಮು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ರೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಯುವಕ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ರೋಷನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರೋಷನ್‌ನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

"ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದ ಯುವಕರು ಬಂದು ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು." — ಅಕ್ರಂ, ಸ್ಥಳೀಯರು

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ರೋಷನ್‌ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

BengaluruBengaluru Crime Newscrime newsNepali Girl Incident

Trending News