/ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರಾಬರಿ! ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ದರೋಡೆ!

Bengaluru Robbery Case: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮೀಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಬರಿ ಹೊರಗಿನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನೇ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊಡತಿ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡತಿ ಸಮೀಪ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 407 ಲಾರಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕದಿಯಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ₹16 ಸಾವಿರ!
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ದರೋಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಘಟನೆಯ ದಿನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು ₹16 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿಗಳು ನಿರಾಶರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಡ್ರೈವರ್ನ ನಾಟಕ ಬಯಲು
ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾನೇನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಕೂಡ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಈ ದರೋಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಲಾರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಗನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಎಂಬಾತ ಗನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಹಾರದಿಂದ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ, ಟೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.
ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಿದ ವಾಹನಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನ, ನಗದು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿರುವುದು ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.