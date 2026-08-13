/ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ.. ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಳಿ ಇವೇ ಭಾರೀ ಅಸ್ತ್ರಗಳು!

First monsoon session of legislature after new government: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿನ ನೀರು ಅನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೂತನ ಸಚಿವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಇದು ವಿಶೇಷ ಕಲಾಪವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 8 ಹೊಸ ಸಚಿವರು, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೊತೆ ಅಧಿವೇಶನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು, ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ 187 ಕೋಟಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿವಾದ, ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ ಎಂದು ರೈತರ ಹೋರಾಟ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಿರುವುದು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳಲಿವೆ.
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು, ಐದು ವಾರಗಳು ತಡವಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ಇಂದು ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಭಾಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಲಾಪ ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಸನದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.