ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ…ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (Food Safety Officers) ನಗರದ ಟಾಪ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖದ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜತೆ ಆಟವಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಐಷರಾಮಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಹಠಾತ್ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಐಷರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರೇಡ್ ವೇಳೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹಳಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ಬಾರದ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ .. ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ, ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಜನರ ಪ್ರಾಣದ ಜತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಹಳಸಿದ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಖದೀಮರ ಲೂಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ.