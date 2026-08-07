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ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಐಷರಾಮಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಟಾಪ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಕರಾಳತೆ ಬಟಾ ಬಯಲು 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಐಷರಾಮಿ ಫೈವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (bengaluru Food Safety Officers) ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹಳಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:01 PM IST
ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಐಷರಾಮಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಟಾಪ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಕರಾಳತೆ ಬಟಾ ಬಯಲು 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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