/ಕರ್ನಾಟಕದ 16 ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ₹5.99 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ವಶಕ್ಕೆ!

Karnataka Food Safety Department: ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳೆಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಿಹಿಯ ಹಿಂದೆ ಕಳಪೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು ₹5.99 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7 ಜಿಲ್ಲೆ/ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 16 ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ
ತಪಾಸಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಲವು ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ತಾಜಾ ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ/ಚನ್ನಾ, ಜಿಲೇಬಿ, ಕೋವಾ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೇ? ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು ಪತ್ತೆ
ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 5 ಲೀಟರ್ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಲೇಬಲ್ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 13 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ 6 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್, ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥ ವಶ
ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ 10 ಕೆಜಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೂ 5 ಕೆಜಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತಯಾರಕರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮೂದಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. Banana Chips, Chakli Masala ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 60 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ Misbranding ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವರೂಪ, ತಯಾರಕರು, ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
367 ಕೆಜಿ Ready-to-Eat Savouries ವಶ
ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 367 ಕೆಜಿ Ready-to-Eat Savouries ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಕೆಜಿ Cocoa Powder, 4.5 ಕೆಜಿ Cracked Cocoa Beans, 6 ಕೆಜಿ Khova ಹಾಗೂ 196 ಕೆಜಿ ಸೋಂಪು ಪುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ, 2006ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತಯಾರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ, ಬಳಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ, ತಯಾರಕರ ವಿವರ, FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ರುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳಪೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹5.99 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲೇಬಲಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.