/ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ, Online ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ನೀವು ತಿನ್ನುವುದು ಇಂಥಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ!

Food Safety Department officials raid KFC, McDonald's: ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ.. ನಾನ್ವೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ KFC, McDonald ಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಷ್ಟದಂತೆ ನಾನ್ವೆಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಟಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಕೊಣೆ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್..!
ಒಂದ್ಕಡೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿರೋ ಮಾಂಸ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರೋದು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್, ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ, ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ, ಕೆಎಫ್ಸಿ, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ದಾಳಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ KFC ಮತ್ತು McDonald's ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರೆಡ್, ಕಾರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಗರದ 26 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಟ್ಟು 35 ಆಹಾರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 11 ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಸಹ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
26 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ FSSAI ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ 26 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ FSSAI ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಹಾಗೆನೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರೋದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು, ತಪ್ಪು ಲೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರ, ಫಂಗಸ್ ಬಾಧಿತ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿರೋ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ನಲ್ಲಿ 76 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ, 200 ಕೆ.ಜಿ. ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ 32 ಲೀಟರ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಹಾಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ 105 ಕೆ.ಜಿ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, 25 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ, 23 ಕೆ.ಜಿ. ಮೀನು, 7 ಕೆ.ಜಿ. ತರಕಾರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಜತೆಗೆ ತಾಜ್ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ 72 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ/ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ತಾಜ್ ವಿವಾಂತಾದಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಇವು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು.. ಆದ್ರೆ ಅವು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನೋಕು ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.