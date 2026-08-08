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ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ, Online ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ನೀವು ತಿನ್ನುವುದು ಇಂಥಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ!

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 08, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:27 PM IST
ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ, Online ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ನೀವು ತಿನ್ನುವುದು ಇಂಥಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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