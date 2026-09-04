Sahakaranagar Dollars Colony Chairmans Club: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Chairman's Club ಮೇಲೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 40 ಕೆಜಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ವೆಜ್-ನಾನ್ವೆಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಲೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಿಚನ್ನ್ನೇ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ Chairman’s Club ಮೇಲೂ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದಾಳಿ!
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಲೋಪ
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮೊಟ್ಟೆ
40 ಕೆ.ಜಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪತ್ತೆ
ಕ್ಲಬ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬಯಲು
ವೆಜ್-ನಾನ್ವೆಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಲೋಪ
ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಜ್
FSSAI ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು GBA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರನಗರ-ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Chairman’s Club ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೋಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಕೆ.ಜಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಹಾಗೂ 2 ಕೆ.ಜಿ ಸಜೀರಾಗೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನುಮತಿಸದ, ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದೇ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಭೀರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Chairman’s Club ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಹಾರವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ 2011ರಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ನೋಡದೇ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಕಿಚನ್, ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ ನಂತರ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ಗಳತ್ತಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.