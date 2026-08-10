ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 194.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಟ್ಟು 4 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೂರು–ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್ವರೆಗಿನ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳು, 54 ಎಸಿ ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು, 33 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 30 ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಬ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು 2 ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹಟಾವೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 37.60 ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 61 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ತೆರವು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 478 ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 638 ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 1,519 ಎಸಿ ಶೀಟ್ಗಳು/ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು, 1,403 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 1,461 ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳು, ಮತ್ತು 47 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 1,743.80 ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.