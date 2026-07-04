/Bengaluru News: ಇಂದು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.93 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾನ್ಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ನಗರದ 26ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಯನಗರ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮತ್ತು 11 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 26ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 39ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ 30ನೇ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.75 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ವೇಗಾ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ನಿಂದ 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ CSSIP ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಜನಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೇಗೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ರ ತಲಘಟ್ಟಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ವಿಲೇಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ 1.70 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ರ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ 2.10 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 37 ರ ಯೆಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಯೆಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ವರೆಗಿನ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 0.58 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅನಧಿಕೃತ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರಕೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ರ ಅರಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಅರಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸುಮಾರು 0.50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ರ ಇಬ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ 27ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪುಟ್ ಪಾತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.