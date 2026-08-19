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BC Nagesh: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಕ, ತಿಪಟೂರಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್‌ಗೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕಂಬನಿ

B.C Nagesh: ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ, ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 67ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ತಿಪಟೂರಿನ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಗುರುವಾರ (ಆ.19) ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:45 PM IST
BC Nagesh: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಕ, ತಿಪಟೂರಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್‌ಗೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕಂಬನಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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