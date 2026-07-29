How to Access GBA's Free Veterinary Ambulance and Mobile Clinic Service for Stray Animals in Bengaluru: ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಅವು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಬಿಎ ʼಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆʼ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ʼಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆʼ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ?
ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವೇ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ?
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ದನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಾಣಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ?
* ತುರ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸೇವೆಗಳು.
* ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.
* ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರ್ಣಯ.
* ಗಾಯಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.
* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
* ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು.
* ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತುರ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಪ್, ನಾಗರಿಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ -1533 ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ – 9480685706 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.