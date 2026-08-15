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Independence Day: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ; ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (Doddaballapur) ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ನೀರು, ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು (Independence Day) ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 15, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:55 PM IST
Independence Day: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ; ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

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Prajwal B

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Independence Day: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ; ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
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