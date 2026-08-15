/Independence Day: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ; ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (Doddaballapur) ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ನೀರು, ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು (Independence Day) ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು 3ನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕರಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವೀವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ನೀರು ನಗರಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆರೆ ಇರುವುದು ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಇರುವುದು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಲಮೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಾಟ, ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭರವಸೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದಿರುವ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.