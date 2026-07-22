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Bengaluru Crime: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ದೆ ಕೊಂ*ದ ಪಾಪಿ; ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸಾಗಾಟ, ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಟ

Jayamma Murder Case: ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಜಯಮ್ಮ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ (Jayamma Murder Case) ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಪಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ವೃದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಶವವನ್ನ‌ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲು  ಕಾರಣವೇನೂ? ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:11 PM IST
Bengaluru Crime: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ದೆ ಕೊಂ*ದ ಪಾಪಿ; ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸಾಗಾಟ, ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಟ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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