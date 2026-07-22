/Bengaluru Crime: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ದೆ ಕೊಂ*ದ ಪಾಪಿ; ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸಾಗಾಟ, ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಟ

Bengaluru: ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಜಯಮ್ಮ (61) ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ (Police Investigation) ಇದೊಂದು ಕೊಲೆಯೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಜಯಮ್ಮ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ (Jayamma Murder Case) ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಪಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ವೃದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಶವವನ್ನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೂ? ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ವೃದ್ದೆ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ..
ಹೌದು, ಜುಲೈ 15 ರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಜಯಮ್ಮ ಶವ ಜುಲೈ 21 ರಂದು ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ. ಜಯಮ್ಮ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಗನ್ ಎಂಬಾತನೇ ಹಂತಕ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಗಗನ್, ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಈ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಹಂತಕ..
ಅದು ಜುಲೈ 15 ರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ. ಜಯಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ನೆರೆಮನೆಯವನೇ ಆಗಿದ್ದ ಗಗನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಲು ಬಂದ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗಗನ್ ಬುದ್ದಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ ಕಿರಾತಕ, ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ಜಯಮ್ಮನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೋಚಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಗಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದು ಅಂತಾ ಜಯಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹುಡುಕುವ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗಗನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಕದ್ದ ಮಾಲು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಈ ಪಾಪಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ.