  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪತಿ ಸೂರಜ್

ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪತಿ ಸೂರಜ್

 Bengaluru big twist in ganavi suicide case :  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಸುಸೈಡ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಗಾನವಿ ಪತಿ ಸೂರಜ್, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಸೋದರ ಸಂಜಯ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸೂರಜ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:25 AM IST
  • ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಶಂಕೆ
  • ಗಾನವಿ ಸಾವು ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸೂರಜ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ
  • ಸೂರಜ್‌ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ‌ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ..

Bengaluru big twist in ganavi suicide case : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಸುಸೈಡ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಗಾನವಿ ಪತಿ ಸೂರಜ್, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಸೋದರ ಸಂಜಯ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸೂರಜ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು..ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೂರಜ್‌ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಿದರು. ಸೂರಜ್‌ ಗಂಡಸೇ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ದೋಷವಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ..ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಸೂರಜ್‌ ಹನಿಮೂನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಒಳಗೆ ಮನೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ..

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಾನವಿಗೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು..ಪತ್ನಿ ಮರಣ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸೂರಜ್, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಸೋದರ ಸಂಜಯ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸೂರಜ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ನಾಗಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿಕರ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ‘ಸೂರಜ್​ಗೆ ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ರಘು ಹೆಂಡತಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮ್ಯೂಟಂಟ್​ ರಘು ಪತ್ನಿ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganavi case big twist

