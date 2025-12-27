ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪತಿ ಸೂರಜ್

Bengaluru big twist in ganavi suicide case : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಸುಸೈಡ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಗಾನವಿ ಪತಿ ಸೂರಜ್, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಸೋದರ ಸಂಜಯ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು..ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೂರಜ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಿದರು. ಸೂರಜ್ ಗಂಡಸೇ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ದೋಷವಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ..ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಒಳಗೆ ಮನೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಾನವಿಗೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು..ಪತ್ನಿ ಮರಣ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸೂರಜ್, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಸೋದರ ಸಂಜಯ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ನಾಗಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿಕರ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ‘ಸೂರಜ್ಗೆ ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ.
