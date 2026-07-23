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Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋ*ಟ; ಹಲವರು ಗಂಭೀರ

Bengaluru PG: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜುಲೈ 23) ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:20 AM IST
Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋ*ಟ; ಹಲವರು ಗಂಭೀರ

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Prajwal B

Prajwal B

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