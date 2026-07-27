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Bengaluru Police: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ಕಿರುಕುಳ; ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

Gas Cylinder: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮಾರಾಟ (Cylinder Sale) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರೇ (Police) ಭಕ್ಷಕರಂತೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:05 PM IST
Bengaluru Police: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ಕಿರುಕುಳ; ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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