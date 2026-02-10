ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಆಳಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತೆ ಮಣೆ

GBA Advertising Rules: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬೈಲಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಧರಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಏಪ್ರೀಲ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವೆಡೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ತೆರವಿಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಬಿಎ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ, 2024 (ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ 36, 2025) ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 160 ಮತ್ತು 161 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 314 ರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-
ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು..!
- ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ
- ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ಟೆಂಡರ್
- ಟೆಂಡರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು
- ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
- ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ದರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದಂಡ
- ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ
- ಬಸ್, ಆಟೋಗೂ ಶುಲ್ಕ
- ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್, ಆಟೋಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು GBA ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ.?
- ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು
- ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ
- ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ
- ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ
- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ
- ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತ
- ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ
- ಕೆಆರ್ ವೃತ್ತ
- ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್
- ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆವರಣ
- ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ
- ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತ
- ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
- ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ
ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಜಾಹೀರಾತು ದರ..?
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಚದರಡಿ ದರ) ದರ(ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ)
- 3,000 ರೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ₹45
- 3,000 - 5,000 ರೂ ಇದ್ದರೆ ₹55
- 5,000 - 10,000 ರೂ. ಇದ್ದರೆ ₹65
- 10,000 - 20,000 ರೂ ಇದ್ದರೆ ₹75
- 20,000 – 50,000 ರೂ ಇದ್ದರೆ ₹80
- 50,000 – 1 ಲಕ್ಷ ರೂಈ. ಇದ್ದರೆ ₹90
- 1 ಲಕ್ಷ - 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದರೆ ₹100
- 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ₹110
ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ದರ..?
- ಖಾಸಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ
- ಪ್ರತಿ ಚದರಡಿಗೆ 50 ರೂ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ 500 ರೂ ನಿಗಧಿ
- ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರಡಿಗೆ 50 ರೂ.ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬೋಗಿಗೆ 750 ರೂ.
- ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಾಹನ 6 ಅಡಿ ಪ್ರರ್ದಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
- ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರಡಿಗೆ 75 ರೂ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ 750 ರೂ.
- ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಆಟೋ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
- ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಆಟೋ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರಡಿಗೆ 50 ರೂ. ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ 500 ರೂ.