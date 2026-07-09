/ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: Public Eye App ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಾಳೆಯಿಂದ (ಜುಲೈ 10) ಜಿಬಿಎ & ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ Public Eye App ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಜಿಬಿಎ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ತನ್ನ ಐದೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ವಾಹನಗಳೇ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ.
ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವೀಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ಕಾಯ್ದೆ-2024ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 324ರಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳೇ ಜಿಬಿಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ವಾಹನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಬಂತು ಆ್ಯಪ್:
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು public eye app ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿದೆ public eye app?
ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ public eye app ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ public eye app ಅನನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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