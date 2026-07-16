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ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

 GBA asks Supreme Court: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಣೆಬರಹ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿರುವ ಆ 'ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆ'ಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ! ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಬಿಎ ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮಹಾಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 16, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:20 PM IST
ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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