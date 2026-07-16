/ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

GBA asks Supreme Court: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಣೆಬರಹ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿರುವ ಆ 'ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆ'ಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ! ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಬಿಎ ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮಹಾಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಾಳಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕರಣ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 27 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. "ಸ್ವಾಮಿ.. ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ" ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಶರಣಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮಣಿಯುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಗಡುವನ್ನೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚುನಾವಣೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಬಿಎ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಒಳಗೆ 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ತಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 27 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಕಣ್ಣು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ, ಅದುವೇ 'ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' ಹೌದು, ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಇದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಐದು ಹೊಸ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು 369 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ನಾಳಿನ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ತೂಗುಗತ್ತಿಯಂತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಲ್ಲ.. ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಒಳಗೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ತಲೆಗೆ ಗಡುವಿನ ಚಾಟಿ ಬೀಸುತ್ತಾ? ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.