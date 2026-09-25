Bengaluru Murder Case: ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಳೆತ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು, ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಪತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ನಿಯಮದಂತೆ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ನೋಟಿಸ್ನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕೊ*ಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ, ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಜಿಬಿಎ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಎಂ.ಎಸ್.ನಗರ ಅಗ್ರಹಾರ ಲೇಔಟ್ನ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಿಗಳು ಶವವನ್ನ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅನುಸೂಯ (28) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಾಗರ್ ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ (32) ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನುಸೂಯ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕವೇ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಗರ್ ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ; ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಪತ್ನಿ ಕೊ*ಲೆ
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ಸಾಗರ್ನ ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಪದೇಪದೇ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪತಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನುಸೂಯ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಕೂಡ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಜಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಾಗರ್ ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಕ್ಷಣ ಶವವನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಎಂ.ಎಸ್.ನಗರ ಅಗ್ರಹಾರ ಲೇಔಟ್ನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬಂದಿದ್ದ.
ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಶವ ಎಸೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ
ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಆತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯೇ, ಸೈಟ್ ಬಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಲು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಬಿಎ ನೋಟಿಸ್ನಿಂದ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ದೊರೆತಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆಯ ಟ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಳಿವು!
ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವಾಯಿತು. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ‘ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್’ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅನುಸೂಯಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪತಿ ಬಂಧನ
ಪೊಲೀಸರು ಸಾಗರ್ ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವಂತೆ ಜಿಬಿಎ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.