ರಸ್ತೆಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಹುಮಾನ! ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗೆಲ್ಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೀದಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA), ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSWML) ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವ ಜನರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಜನರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 250 ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಲ್ ಸಿಇಒ ಕರಿಗೌಡ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಆಟೋಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ 2,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಇಒ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.