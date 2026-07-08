ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರಿಸುದಾರರೇ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಸದ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಒಳಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಂಡಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಕಳೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರವು ಮಾಡಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಬಂಧಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರುವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ?
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ (ಜುಲೈ 10) ಆರಂಭಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡದೆ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಲಿದ್ದು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭಿಯಾನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಬಿಎ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ:
ನಗರಾದ್ಯಂತ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವಾಹನಗಳ ತೆರವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 1,518 ನಿರುಪಯುಕ್ತ/ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವುಗೆ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ತೆರವು:
ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ನೇರ ತೆರವು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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