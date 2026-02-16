ಬೇಸಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಬಿಎ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್.. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ ಪಾಲಿಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಧರೆಗೆ ಉರುಳುತ್ತಿರೋ ಮರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಧರೆಗೆ ಮರಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೀತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಡೆಡ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಜಿಬಿಎ ತೆಲುಗು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ...
ಹೌದು... ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ,
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಣಗಿದ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.... ಅದರಲ್ಲೂ 42 ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು, 395 ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳು, 15 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳು, 369 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೆರವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.....
ವಲಯ-1 ರ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
* ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು – 20
* ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳು – 193
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳು – 10
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಂಬೆಗಳು –159
ವಲಯ-2 ರ ಗಾಂಧಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
* ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು – 22
* ಒಣ ಕೊಂಬೆಗಳು – 202
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳು – 5
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಂಬೆಗಳು – 210
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿವರ
* ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು – 42
* ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳು – 395
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳು – 15
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಂಬೆಗಳು – 369.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.