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Bengaluru: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಳ್ಳಾಟ ತಡೆಯಲು ಜಿಬಿಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್; ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ!

Bengaluru Garbage: ಬೆಂಗಳೂರು ಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್‌ 21) ಜಿಬಿಎ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 21, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:23 PM IST
Bengaluru: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಳ್ಳಾಟ ತಡೆಯಲು ಜಿಬಿಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್; ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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