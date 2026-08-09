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ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್‌ ಜೇಬು ಫುಲ್! GBA ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಗಲು ದರೋಡೆ

ಒಂದ್ಕಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದೇ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯೇ ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 09, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:05 PM IST
ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್‌ ಜೇಬು ಫುಲ್! GBA ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಗಲು ದರೋಡೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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