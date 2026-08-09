ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೆಡ್ಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಗಡು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅದನ್ನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದ್ದೋ ವಸ್ತು... ಇನ್ಯಾರದೋ ಜೇಬಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಬಿಎ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಈ ಗುಜರಿ ದಂಧೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೌದು.. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅಣತಿಯಂತೆ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಿಬಿಎ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು... ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೆಡ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒತ್ತುವರಿ ವೇಳೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಕಣ್ಣಿಮೆ ಮುಚ್ಚೋದ್ರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾರಿ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಧೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಕಳ್ಳಾಟ ಆಡ್ತಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದ್ಕಡೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಜಿಬಿಎ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಈ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.