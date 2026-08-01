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  • /ರೀಲ್ಸ್‌ ವೀವ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ಯುವತಿಯ ಹುಚ್ಚಾಟ..! ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ..

ರೀಲ್ಸ್‌ ವೀವ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ಯುವತಿಯ ಹುಚ್ಚಾಟ..! ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ..

ರೀಲ್ಸ್‌ ವೀವ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲಿಶಾ ಅನ್ಸಾರಿ (dimple_with_dumbbell) ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಯುವತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 01, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:33 PM IST
ರೀಲ್ಸ್‌ ವೀವ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ಯುವತಿಯ ಹುಚ್ಚಾಟ..! ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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